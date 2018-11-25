Росії нагадали, що Україна має повне право на Азов, а дії РФ - акт агресії

Військові кораблі України користуються свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі, отже можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Про це йдеться у правовому коментарі щодо ситуації з агресивними діями РФ проти кораблів ВМС ЗС України.

"Таран прикордонним кораблем РФ рейдового буксиру "Яни Капу" підпадає під ознаки акту агресії відповідно до визначення наведеного в пункті d) статті 3 Резолюції № 3314 (ХХIХ) Генасамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, а саме: "акт агресії – це, зокрема, напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави", - заявили у прес-центрі командування ВМС ЗС України.

У відомстві підкреслили, що відповідно до ст.17, 38 Конвенції ООН з морського права та ст.2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі, отже можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

"Ст.17 Конвенції ООН встановлює, що за умови дотримання Конвенції, судна усіх держав, як прибережних так і тих, що не мають виходу до моря, користуються правом мирного проходу через територіальне море. Ч.1 ст.36 Конвенції ООН визначено, що в проливах, вказаних у ст.37 Конвенції ООН, всі судна та літальні апарати користуються правом транзитного проходу, якому не повинно чинитися перешкод", - нагадали у командуванні ВМС ЗСУ.

Окрім того, ч.1 ст.2 Договору передбачає, що торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або РФ, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства.

Нагадаємо, зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України".

Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру, в результаті якого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, а також втрачено рятувальний плотик.

У свою чергу в так званому "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку у неділю.

В українському МЗС заявили, що провокативні дії з боку РФ у Чорному та Азовському морях "перейшли межу і стали агресивними", МЗС розцінює дії агресивні РФ щодо кораблів ВМС ЗСУ як порушення норм Статуту ООН та Конвенції ООН з морського права.