России напомнили, что Украина имеет полное право на Азов, а действия РФ - акт агрессии

Военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Об этом говорится в правовом комментарии относительно ситуации с агрессивными действиями РФ против кораблей ВМС ВС Украины.

"Таран пограничным кораблем РФ рейдового буксира "Яны Капу" подпадает под признаки акта агрессии в соответствии с определением приведенного в пункте d) ст.3 Резолюции № 3314 (ХХIХ) Генассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, а именно: "акт агрессии - это, в частности нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства", - заявили в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.

В ведомстве подчеркнули, что согласно ст.17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и ст.2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

"Ст.17 Конвенции ООН устанавливает, что при условии соблюдения Конвенции суда всех государств, как прибрежных так и тех, которые не имеют выхода к морю, пользуются правом мирного прохода через территориальное море. В ч.1 ст.36 Конвенции ООН определено, что в проливах, указанных в ст.37 Конвенции ООН, все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должны оказывать препятствий", - напомнили в командовании ВМС ВСУ.

Кроме того, ч.1 ст.2 Договора предусматривает, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или РФ, эксплуатируемых в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

Напомним, утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также утерян спасательный плотик.

В свою очередь в так называемом "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.

В украинском МИД заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском морях "перешли границу и стали агрессивными", МИД расценивает агрессивные действия РФ относительно кораблей ВМС ВСУ как нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву.