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Турчинов розповів, чи вплине воєнний стан на вибори-2019

Понеділок, 26 листопада 2018, 00:23

У випадку нормалізації ситуації правовий режим воєнного стану може бути скасований у будь-який час.

Про це на брифінгу після екстреного засідання РНБО в ніч на 26 листопада заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

На запитання УП, як вплине запровадження воєнного стану на виборчу кампанію, він заявив: "Що стосується виборів, Конституція України і законодавство дають однозначну відповідь на це питання".

Також Турчинов додав, що 26 листопада у Верховній Раді під час розгляду питання щодо запровадження воєнного стану буде присутній президент Петро Порошенко та керівники силового блоку держави.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні РНБО було ухвалено рішення звернутися до Верховної Ради щодо розгляду питання про запровадження воєнного стану в Україні.

Під час засідання секретар РНБО Олександр Турчинов запропонував президенту ввести воєнний стан строком на 60 діб.

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Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

Роман Романюк, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Воєнний станвибориАзовське мореТурчиновРНБО
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