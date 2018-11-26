Турчинов рассказал, как повлияет военное положение на выборы-2019

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Понедельник, 26 ноября 2018, 01:23

В случае нормализации ситуации правовой режим военного положения может быть отменен в любое время.

Об этом на брифинге после экстренного заседания СНБО в ночь на 26 ноября заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

На вопрос УП, как повлияет введение военного положения на избирательную кампанию, он заявил: "Что касается выборов, Конституция Украины и законодательство дают однозначный ответ на этот вопрос".

Также Турчинов добавил, что 26 ноября в Верховной Раде во время рассмотрения вопроса о введении военного положения будет присутствовать президент Петр Порошенко и руководители силового блока государства.

Напомним, на внеочередном заседании СНБО было принято решение обратиться к Верховной Раде о рассмотрении вопроса о введении военного положения в Украине.

В ходе заседания секретарь СНБО Александр Турчинов предложил президенту ввести военное положение сроком на 60 суток.

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Роман Романюк, УП
Темы: Военное положение виборы Азовское море Турчинов СНБО
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