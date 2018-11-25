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Парубій скликає позачергове засідання ВР

Неділя, 25 листопада 2018, 23:56
Парубій скликає позачергове засідання ВР

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликає позачергове засідання парламенту на 16:00 26 листопада. 

Про це йдеться у заяві спікера ВР, яку оприлюднено в ніч на понеділок. 

"На виконання рішення РНБО України і зверення президента України, на понеділок, 26 листопада на 16:00 я скликаю позачергову сесію Верховної Ради України", - зазначив Парубій. 

"Вже п'ятий рік триває російська агресія проти України. Окуповано Крим і частина Донецької і Луганської областей. Практично щодня позиції наших військових обстрілюють російські терористи на Донбасі. Очевидно, що фронт російської агресії розширився і тепер він сягає Чорного і Азовського морів. 

25 листопада на кораблі Військово-морських сил України було здійснено підступну атаку російських військових. Такі дії російського агресора - порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права. Весь світ побачив докази російської військової агресії, з якими вже ніхто не зможе посперечатися. Адже весь світ побачив відео, де російські військові кораблі атакують українські", - заявив голова ВР. 

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Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру. 

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку. 

Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко повідомив, що екіпажі українських кораблів, які очікують можливості перетнути Керченську протоку, перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту. Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як "складну й напружену".

Станом на 19:00 Командування ВМС ЗС України повідомило, що російські кораблі та катери розпочали переслідування корабельної групи Військово-морських сил Збройних сил України  та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

Станом на 20:28 у Командуванні ВМС ЗСУ повідомили, що проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки катери Прикордонної служби ФСБ РФ застосували зброю. 

"Малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир "Яни Капу" також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ", - повідомили у ВМС. 

Згодом стало відомо про 6 поранених українських військових. 

В ніч на 26 листопада в ході екстреного засідання РНБО президент Петро Порошенко звернувся до Верховної Ради щодо розгляду на позачерговому засіданні рішення РНБО про запровадження воєнного стану в Україні.

Українська правда

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Теми: Воєнний станАзовське мореВерховна РадаРосія
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