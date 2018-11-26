РФ відправить захоплені українські кораблі у Керч - росЗМІ

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Понеділок, 26 листопада 2018, 01:48

Росія відправить затримані кораблі ВМС ЗС України у керченський порт.

Про це пише ТАСС з посиланням на співробітника прикордонного управління ФСБ по Криму Антона Лозового.

"Всі три судна затримані, доставляються у порт Керч", - заявив він у відеокоментарі. Згідно з повідомленням, Лозовий також підтвердив, що трьом постраждалим українським військовослужбовцям було надано медичну допомогу.

За словами Лозового, два катери і буксир українських ВМС ЗСУ були затримані російськими прикордонниками "за непокору їх вимогам і небезпечне маневрування".

За фактом незаконного перетину державного кордону порушено кримінальну справу за ч.3 ст.322 КК РФ.

Раніше у Центрі громадських зв'язків ФСБ РФ підтвердили затримання трьох українських військових кораблів в районі Керченської протоки.

Військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що  загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.  

Теми: Азовське море Росія Збройні сили
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