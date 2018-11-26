РФ отправит захваченные украинские корабли в Керчь - росСМИ

Россия отправит задержанные корабли ВМС ВС Украины в керченский порт.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника погрануправления ФСБ по Крыму Антона Лозового.

"Все три судна задержаны, доставляются в порт Керчь", - заявил он в видеокомментарии. Согласно сообщению, Лозовой также подтвердил, что троим пострадавшим украинским военнослужащим была оказана медпомощь.

По словам Лозового, два катера и буксир украинских ВМС ВСУ были задержаны российскими пограничниками "за неповиновение их требованиям и опасное маневрирование".



По факту незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 УК РФ.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ РФ подтвердили задержание трех украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.

Военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.