Збройні сили України приведені у повну бойову готовність

2929 переглядів
Понеділок, 26 листопада 2018, 06:01

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Про це повідомляє прес-служба міністерства оброни України.

"На підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо введення правового режиму воєнного стану, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України віддав розпорядження щодо приведення з’єднань і частин Збройних Сил України у бойову готовність "повна", - йдеться в повідомленні.

Військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що  загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.  

Як повідомлялось, за резульатами засіданя РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Теми: Збройні сили Воєнний стан
powered by lun.ua
По темі
РФ відправить захоплені українські кораблі у Керч - росЗМІ 26 листопада 2018, 01:48
Муженко: На суднах ВМС ЗС було 23 особи, зв'язок з ними втрачено 26 листопада 2018, 00:35
У ФСБ підтвердили захоплення українських кораблів 25 листопада 2018, 23:59
Усі новини
Головні новини
Збройні сили України приведені у повну бойову готовність
Радбез ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з діями РФ в Азовському морі
Неподалік від російського посольства згоріло авто на дипномерах
Поліція переходить на посилений варіант несення служби – Князєв
Усі новини
Освіта

Вступ-2019: що вимагатимуть для вступу на медиків

Життя

25 звичайних моментів, за які хочеться прошепотіти світу "дякую"