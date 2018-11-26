Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность

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Понедельник, 26 ноября 2018, 06:01

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины приведены в полную боевую готовность.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

"На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных Сил Украины в боевую готовность "полная", - говорится в сообщении.

Военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

Как сообщалось, по резульата заседаний СНБО президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

Темы: Вооруженные силы Военное положение
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