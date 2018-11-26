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Захист Мартиненка каже, що він склав мандат на знак невинуватості

Понеділок, 26 листопада 2018, 12:38

Суд у справі екс-депутата Миколи Мартиненка, обвинуваченого у заволодінні та легалізації коштів, завершив долучення до матеріалів понад 200 томів текстових доказів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Не були долучені лише деякі з доказів, зокрема вилучені під час обшуків комп’ютери. Суд зважив на пропозицію захисту Мартиненка і ухвалив долучати матеріальні докази після допиту свідків", – йдеться в повідомленні.

Головуюча суддя Лідія Щебуняєва запропонувала піти на перерву перед етапом дослідження доказів, однак захист наполягав на продовженні засідання.

Зрештою суд взявся за дослідження доказів після короткої перерви.

Коли суд досліджував заяву Мартиненка про складання мандату, адвокати заявили, що цей крок свідчить про невинуватість та зацікавленість підзахисного у неупередженому судовому розгляді.

Як повідомляє Центр протидії корупції, засідання завершилось, суд оголосив перерву до 3 грудня.

Сам Мартиненко заявив, що справа проти нього сфабрикована Національним антикорупційним бюро.

20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Мартиненка в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП "СхідГЗК" при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, у яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК), легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК) та створення злочинної організації (ч.1 ст.255 КК).

22 квітня 2017 року Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

Під час засідання 5 листопада детектив НАБУ намагався вручити Миколі Мартиненку виклик на допит у якості свідка за запитом прокуратури Чехії. Екс-нардеп відмовився брати повістку та кинув її на підлогу.

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Теми: Мартиненкосуд
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