Защита Мартыненко говорит, что он сложил мандат в знак невиновности

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Понедельник, 26 ноября 2018, 13:38

Суд по делу экс-депутата Николая Мартыненко, обвиняемого в завладении и легализации средств, завершил приобщение к материалам более 200 томов текстовых доказательств.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Не были приобщены лишь некоторые из доказательств, в частности изъятые во время обысков компьютеры. Суд учел предложение защиты Мартыненко и решил привлекать материальные доказательства после допроса свидетелей", – говорится в сообщении.

Председательствующая судья Лидия Щебуняева предложила уйти на перерыв перед этапом исследования доказательств, однако защита настаивала на продолжении заседания.

В конце концов суд взялся за исследования доказательств после короткого перерыва.

Когда суд исследовал заявление Мартыненко о сложении мандата, адвокаты заявили, что этот шаг свидетельствует о невиновности и заинтересованность подзащитного в беспристрастном судебном разбирательстве.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, заседание завершилось, суд объявил перерыв до 3 декабря.

Сам Мартыненко заявил, что дело против него сфабриковано Национальным антикоррупционным бюро.

20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко.

По данным САП, с 2013-го до 2016 года преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов ущерба.

Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК) .

22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

Во время заседания 5 ноября детектив НАБУ пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля по запросу прокуратуры Чехии. Экс-нардеп отказался брать повестку и бросил ее на пол.

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Темы: Мартыненко суд
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