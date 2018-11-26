Кремль уперше прокоментував стрілянину в Керченській протоці

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що недільний інцидент з українськими кораблями - "дуже небезпечна провокація Києва".

Про це він сказав журналістам, коментуючи ситуацію в Керченській протоці, повідомляє російський ТАСС.

"Мова йде про дуже небезпечну провокацію, яка вимагає особливої ​​уваги і особливої ​​розгляду", - заявив Пєсков.

За словами Пєскова, МЗС Росії готує докладну заяву по ситуації в Керченській протоці, наполягаючи на тому, що українські кораблі нібито "порушили державний кордон РФ".

Відкриваючи прес-конференцію, присвячену медіагрантам Російського географічного товариства в понеділок, прес-секретар Путіна зауважив, що знає про інтерес журналістів до реакції Кремля на інцидент, проте закликав не обговорювати це на прес-конференції, оскільки вона присвячена іншій темі.

"Я поки не буду нічого говорити", - зазначив він.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що поточна конфронтація у відносинах Росії і Заходу не має фатального характеру, але через нагнітання напруження біля кордонів РФ "точка неповернення" може бути пройдена.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкриливогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За даними ВМС України, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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