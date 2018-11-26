Атакуючи українські кораблі, катери РФ зіткнулися між собою – радіоперехоплення

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Понеділок, 26 листопада 2018, 16:57

Під час спроби протаранити українські кораблі сталося "серйозне" зіткнення між двома катерами російських прикордонників.

Про це свідчить аудіозапис переговорів між російськими прикордонниками і їхнім командуванням під час атаки на українські кораблі в Керченській протоці, який "Українській правді" надали в ЗСУ.

Як чутно на записі, в переговорах брали участь підполковник Шарапов, капітан Басов, командир корабля, якого називають Михалич, і такі собі Шатохін і Шеін.

В один з моментів Шатохін говорить Михаличу, що від керівництва російської прикордонної служби надійшла команда таранити українські кораблі.

З переговорів з'ясовується, що прикордонний сторожовий корабель "Дон" здійснив "навал" (атаку) на українське судно А947. Всього ж на той момент було скоєно два "навали" на українські кораблі - о 7:35 і 7:44.

Один з їхніх прикордонників скаржиться, що не може наздогнати український корабель, оскільки той занадто маневрений.

У відповідь йому радять "їб*шити нах*й" по українському кораблю, тому що в ситуації вже зацікавлений сам прем'єр Дмитро Медведєв. "Медведєв уже в такий паніці кричить. Таке відчуття, що там уже президент (Володимир Путін - УП) контролює всю цю х*ню", - говорить один з росіян.

Але прикордонник продовжує скаржитися, що нічого не виходить, оскільки українські моряки їх не підпускають, а зброя на борту "не фуричить".

Потім він заявляє, що під час спроб дістати український корабель сталося зіткнення російських катерів.

"У нас зіткнення з "Ізумрудом" серйозне", - зізнається російський прикордонник. "Між собою, чи що?" - перепитує співрозмовник. "Так", - відповідає той.

Під час переговорів з'ясовується, що саме цей "Ізумруд" відкривав по українцям вогонь на ураження.

"Не можу вийти на "Ізумруд", там кіпіш сильний в ефірі. Там ці кричать, українці тонуть або що там з ними відбувається", - розповідає росіянин.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

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Євген Кізілов, УП

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Теми: Чорне море надзвичайна подія Росія напад Крим
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