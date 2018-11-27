Київський районний "суд" окупованого Сімферополя на 60 днів арештував кількох українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Про це 27 листопада повідомляє кореспондент "Радіо свобода" Антон Наумлюк у Facebook.

Зокрема, "суд" заарештував до 25 січня 2019 року члена екіпажу буксира "Яни Капу" Віктора Варемеза.

Аналогічний запобіжний захід суд окупантів обрав і для Сергія Цибізова.

За словами журналіста, у вівторок так званий суд планує обрати запобіжний захід для 12-х українських моряків.

Крім того, як повідомляє російська сторона, 3-є українських військових отримали поранення під час штурму росіян і знаходяться у лікарні. В Україні стверджують, що було поранено 6 військовослужбовців.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

На бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ", "Нікополь" перебувало 24 українські моряки.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.