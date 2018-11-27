Київський районний "суд" окупованого Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Про це 27 листопада повідомляє кореспондент "Радіо свобода" Антон Наумлюк у Facebook.

Зокрема, "суд" заарештував до 25 січня 2019 року члена екіпажу буксира "Яни Капу" Володимира Варемеза.

Аналогічний запобіжний захід суд окупантів обрав і для Сергія Цибізова.

Журналіст написав, що Цибізов на суді "провину не визнав", а заявив, що виконував накази вищого начальства. Цибізов сказав адвокату, що його не катували, проте "тиснули психологічно для дачі необхідних показань".

Також "суд" заарештував на два місяці старшого матроса з катера "Нікополь" Андрія Оприска.

На 2 місяці також заарештували старшого матроса буксира "Яни Капу" Віктора Беспальченко.

"Суддя Київського райсуду Сімферополя Андрій Долгополов заарештував Юрія Будзило на два місяці. Зараз його етапують до будівлі управління ФСБ для пред'явлення звинувачення і допиту", - написав також Наумлюк.

"Суд" обрав арешті і для старшого матроса буксира "Яни Капу" Володимира Терещенка, старшого матроса "Яни Капу" Михайла Власюка і капітана-лейтенанта "Нікополя" Сергія Попова.

Пізніше російське видання ТАСС повідомило, що заарештували вже 12 українських моряків.

Так, на 2 місяці заарештували Богдана Головаша, Сергія Чулібу, Владислава Костишина та Романа Мокряка командира катера "Бердянськ".

За словами Наумлюка, заарештовані 12 українських моряків будуть знаходитися в Сімферопольському СІЗО.

Кореспондент повідомив, що зараз їх доставляють в ФСБ для вручення звинувачення за частиною 3 статті 322 КК РФ ("незаконний перетин кордону РФ групою осіб за попередньою змовою") і допиту.

Максимальне покарання за цією статтею - шість років позбавлення волі.

Журналіст написав, що ніхто з тих, з ким вдалося побачитися незалежним адвокатам, про тортури не говорив, але розповідали про психологічний тиск співробітників ФСБ, щоб отримати "необхідні свідчення".

У вівторок так званий суд планував обрати запобіжний захід для 12 українських моряків.

Запобіжні заходи решті полонених українських моряків обиратимуть в окупованому суді в середу, 28 листопада.

За словами адвоката Джемиля Темишева, який захищає командира катера "Бердянськ" Романа Мокряка, після обрання міри запобіжного заходу всім морякам "справу" проти них передадуть в Москву.

Крім того, як повідомляє російська сторона, 3-є українських військових отримали поранення під час штурму росіян і знаходяться в медичній військовій частині. В Україні стверджують, що було поранено 6 військовослужбовців.

Запобіжний захід для них обиратимуть в окупованій Керчі.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

На бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ", "Нікополь" перебувало 24 українські моряки.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

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Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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