ФСБ оприлюднила відео "допиту" захоплених українських моряків

У Федеральній службі безпеки Росії розповіли, що допитали українських моряків, затриманих напередодні в Керченській протоці.

Про це повідомляє ТАСС.

В ФСБ заявляють, що нібито знайшли серед українських моряків двох співробітників СБУ.

"Координаторами провокації були два співробітники СБУ, які перебували безпосередньо на українських кораблях", - пише російське видання.

В ФСБ додали, що допитали кількох моряків.

"Зокрема, опитані оперуповноважений 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старший лейтенант Андрій Драч (перебував на катері "Нікополь"), комендор-сигнальник, матрос катера "Нікополь" Сергій Цибізов, командир дивізіону суден забезпечення військово-морської бази "Південь" ВМС України (військова частина А-1728), капітан 3-го рангу Володимир Лісовий", — запевняють в ФСБ.

ФСБ також опублікувала відео з українськими моряками, на якому вони заявляють, що нібито порушили "територіальні води" РФ у морі.

Андрій Драч на відео заявив, що українські кораблі зайшли в "територіальні води РФ".

"Я, Драч Андрій, член екіпажу судна "Нікополь" ВМС України. 23 числа отримав завдання слідувати маршрутом "Одеса-Маріуполь" через Керченську протоку. На шляху слідування до Маріуполя ми зайшли в територіальні води РФ, де нас попереджала берегова охорона РФ, що ми порушуємо законодавство Росії.

Неодноразово нам говорили, щоб ми покинули територіальні води Росії. Під час зупинки берегова охорона попередила нас, що треба покинути територіальні води РФ і вийти за 12-мильну зону і чекати на подальші рішення нашого проходження через Керченську протоку до Маріуполя".

Володимир Лісовий на відео говорить, що "свідомо ігнорував" запити з боку Росії та усвідомлював, що "дії українських суден чинять провокацію".

"Я, Лісовий Володимир Володимирович, командир військової частини 1828. З 22 листопада 2018 року перебуваю у складі кораблів ВМС України…Здійснив перехід через Керченську протоку. Після перетину російського кордону візуально спостерігав кораблі пограничної служби ФСБ Російської Федерації. Із запитів …радіостанції ігнорував свідомо.

Під час переходу на борту перебувала стрілецька зброя, а також кулемети ДШК з боєкомплектами. Усвідомлював, що дії кораблів ВМС України у Керченській протоці несуть провокаційний характер. Я виконував наказ і планував здійснити переправлення кораблів з порту Одеси до порту Маріуполя".

Сергій Цибізов, як і Драч, на відео, знятим ФСБ, заявив про нібито порушення Україною "територіальних вод РФ".

"Я, Цибізов Сергій Андрійович, у п’ятницю вранці вийшли о 8 ранку з Одеси і йшли до Бердянська через Керченську протоку. Коли підійшли до Керченської протоки, зайшли на води Росії, після чого нам були поставлені команди зупинитися і очікувати подальших команд. Перед тим, як відкрити вогонь, були помічені ракетниці зеленого кольору, дві.

Ми на "Нікополі" далі йшли-йшли і з нами зв’язалися російські кораблі, попросили зупинитися, впасти на реверс. По нас відкрили також вогонь. Командир прийняв рішення та зупинив катер. Нас зняли з катера і все".

На відео видно, що моряки читають підготовлений заздалегідь текст.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, при нападі на українські кораблі росіяни використали винищувач Су-30. Загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.