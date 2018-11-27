Українські моряки "провини" не визнають: Нічийого кордону ми не порушували

Українські моряки, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки, не визнають своєї "провини" перед окупантами та стверджують, що не порушували нічийого кордону.

Про це заявив командир буксира "Яни Капу" Олег Мельничук своєму адвокату Едему Семедляєву.

Кореспондент "Радіо Свобода" Антон Наумлюк написав у Facebook, що Семедляєв відвідав свого підзахисного Мельничука в Білогірському ІТТ.

"Розповів, що коли затримували піддався фізичній дії, але сильно не били. Його допитали, він розповів, як було: "Стояли, чекали лоцмана, потім на нас напали. Нічийого кордону ми не порушували, винним себе не вважаю", - сказав Мельничук адвокату.

Також Мельничук розповів, що розуміє, що" це політична справа, і моряки стали заручниками ситуації".

За словами журналіста, у Білогірськ також привозили Євгена Семидоцького і В'ячеслава Зінченка. Однак слідчий стверджує, що Зінченко в Алуштинському ІТТ.

Трьом морякам окупанти мають обирати запобіжний захід у середу, 28 листопада.

Наразі "суд" на два місяці заарештував кількох українських моряків: Володимира Варемеза, Андрія Оприска, Віктора Беспальченко, Сергія Цибізова, Юрія Будзило.

Цибізов на суді також "провину не визнав", а заявив, що виконував накази вищого начальства. Моряк сказав адвокату, що його не катували, проте "тиснули психологічно для дачі необхідних показань".

Крім того народний депутат уповноважена з мирного врегулювання конфлікту в ОРДЛО Ірина Геращенко повідомила у Facebook, що у вівторок в Україні провели нараду через напад на українських моряків.

"Ми вважаємо хлопців військовополоненими, захопленими російськими сомалійськими піратами в нейтральних водах", - написала вона.

Геращенко пише, що навіть через офіс омбудсмена російська сторона не повідомляє про стан здоров‘я і утримання українських моряків.

За інформацією України, 4 із захоплених мають поранення, 1 з них в важкому стані.

"Окупанти не до всіх допускають адвокатів", - додала вона.

Нардеп уточнила, що судячи з "відео", яке опублікували в РФ, де українці читають щось з листка, до них "застосовували незаконні методи тиску".

Російська сторона повідомляє, що 3-є українських військових отримали поранення під час штурму росіян і знаходяться в медичній військовій частині. В Україні стверджують, що було поранено 6 військовослужбовців.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

На бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ", "Нікополь" перебувало 24 українські моряки.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

Читайте також: Агресія на Азові: що доводитиме Україна у міжнародних судах

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?