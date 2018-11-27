Посольство США радить американцям уникати демонстрацій через воєнний стан в Україні

Посольство США в Україні оприлюднило рекомендації для своїх громадян у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

У повідомленні зазначено, що "26 листопада парламент України затвердив 30-денний період воєнного стану з 14:00 28 листопада для 10 областей країни".

Вказується, що дипломати ще оцінюють, як воєнний стан може вплинути на ці регіони. У той же час посольство США рекомендує американцям в Україні вжити певних заходів.

Перше - переглянути поїздки в області, на які поширюється указ про воєнний стан.

Посольство попереджає, що присутність поліції там буде посилена.

Тих же, хто перебуватиме в цих областях, попереджають:

"Можливі несподівані перекриття вулиць, обмеження і обшуки. Уникайте демонстрацій. Роззирайтесь довкола і будьте обачні".

Американцям також радять стежити за оновленням інформаці в місцевих ЗМІ, дотримуватися інструкцій місцевих правоохоронних органів, повідомляти друзів і родину про свою безпеку.

Також рекомендується зареєструвати свої контактні дані в програмі Smart Traveller Program (STEP), щоб отримувати оновлену інформацію.

"Стежте за Twitter і веб-сторінкою посольства США для отримання доповнень до інформації", - резюмується в повідомленні.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Причина – збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці.

27 листопада РНБО дала роз’яснення щодо воєнного стану, вказавши, щого введено в у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14:00 26 листопада по 14:00 26 грудня 2018 року.

Водночас глава Верховної Ради Андрій Парубій заяивив, що воєнний стан в Україні буде введено після публікації відповідного закону, що, швидше за все, відбудеться вже в середу, 28 листопада.

"Українська правда" звернулася за роз’ясненнями до Адміністрації президента щодо точної дати запровадження та закінчення воєнного стану, але відповіді ще не отримала.

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