Посольство США обнародовало рекомендации в связи с военным положением в Украине

Посольство США в Украине обнародовало рекомендации для своих граждан в связи с введением военного положения в 10 областях Украины.

Об этом идет речь в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении отмечено, что "26 ноября парламент Украины утвердил 30-дневный период военного положения с 14:00 28 ноября для 10 областей страны".

Указывается, что дипломаты еще оценивают, как военное положение может повлиять на эти регионы. В то же время посольство США рекомендует американцам в Украине уже предпринять некоторые меры.

Первое – пересмотреть поездки в области, на которые распространяется указ о военном положении.

Посольство предупреждает, что присутствие полиции там будет усилено.

Тех же, кто будет пребывать в этих областях, предупреждают:

"Возможны неожиданные перекрытия улиц, ограничения и обыски. Избегайте демонстраций. Cмотрите по сторонам и будьте осмотрительны".

Американцам также советуют следить за обновлением информаци в местных СМИ, следовать инструкциям местных правоохранительных органов, уведомлять друзей и семью о своей безопасности.

Также рекомендуется зарегистрировать свои контактные данные в программе Smart Traveller Program (STEP), чтобы получать обновленную информацию.

"Следуйте за Twitter и веб-страницей посольства США для получения дополнительной информации", – резюмируется в сообщении.

26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Причина - вооруженное нападение российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе.

27 ноября СНБО дал разъяснения относительно военного положения, указав, что оно введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018.

В то же время глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что военное положение в Украине будет введено после публикации соответствующего закона, что, скорее всего, произойдет уже в среду, 28 ноября.

"Украинская правда" обратилась за разъяснениями а Администрацию президента о дате введения и окончания военного положения, но ответа еще не получила.

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