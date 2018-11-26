Трамп прокоментував напад росіян на українські кораблі

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Понеділок, 26 листопада 2018, 23:09

Президент США Дональд Трамп у понеділок, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів поблизу Криму, заявив, що йому не подобається те, що відбувається між Росією та Україною.

Про це повідомляє Reuters.

"Нам не подобається, що відбувається, так чи інакше. І, сподіваюсь, це виправиться", - заявив Трамп журналістам.

За словами Трампа, європейські лідери працюють над вирішенням цієї проблеми.

"Вони не в захваті. Ми всі разом працюємо над цим", - сказав він.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, при нападі на українські кораблі росіяни використали винищувач Су-30. Загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

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Теми: США
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