Трамп прокоментував напад росіян на українські кораблі

Президент США Дональд Трамп у понеділок, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів поблизу Криму, заявив, що йому не подобається те, що відбувається між Росією та Україною.

Про це повідомляє Reuters.

"Нам не подобається, що відбувається, так чи інакше. І, сподіваюсь, це виправиться", - заявив Трамп журналістам.

За словами Трампа, європейські лідери працюють над вирішенням цієї проблеми.

"Вони не в захваті. Ми всі разом працюємо над цим", - сказав він.

