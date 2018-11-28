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Константинополь розпустив Архієпископство РПЦ в Західній Європі

Середа, 28 листопада 2018, 05:46

Священний Синод Вселенського Патріархату вирішив розпустити Архієпископство РПЦ в Західній Європі, скасувавши Патріарший Томос 1999 року.

Про це, посилаючись на джерела, повідомляє Оrthodoxie.

"З поінформованих джерел ми дізналися, що Священний Синод Вселенського Патріархату зібрався сьогодні на Фанарі. Вони щойно вирішили розпустити Архієпископство російських православних церков в Західній Європі, скасувавши Патріарший Томос 1999 року. Офіційна заява з подробицями скоро з'явиться!", - сказано в повідомленні.

Раніше архієпископ Харіопольський Іоанн, екзарх православних російських церков у Західній Європі (Константинопольський патріархат) закликав РПЦ скасувати заборону для мирян причащатися в храмах Константинопольського патріархату.

Архієпископ зазначив, що для Архиєпископії православних російських церков, що знаходиться в юрисдикції Константинополя, рішення Московського патріархату розірвати спілкування з Константинополем - "велике страждання".

Як повідомлялося, у Стамбулі 27 листопада розпочалося засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікується визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.

Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.

Тепер у Києві має бути скликано Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського Патріарха з проханням про томос.

Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, і обере її предстоятеля. Після цього відбудеться отримання предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ Томоса як документа (грамоти).

Президент Петро Порошенко та вселенський патріарх Варфоломій 3 листопада підписали у Стамбулі угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

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"Українська правда" у Threads

Теми: церкваРосіятомос
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