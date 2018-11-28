Константинополь распустил Архиепископство РПЦ в Западной Европе

Священный Синод Вселенского Патриархата решил распустить Архиепископство РПЦ в Западной Европе, отменив Патриарший Томос 1999 года.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Оrthodoxie.

"Из информированных источников мы узнали, что Священный Синод Вселенского Патриархата собрался сегодня на Фанаре. Они только что решили распустить Архиепископство русских православных церквей в Западной Европе, отменив Патриарший Томос 1999 года. Официальное заявление с подробностями скоро появится!", - сказано в сообщении.

Ранее архиепископ Хариопольский Иоанн, экзарх православных русских церквей в Западной Европе (Константинопольский патриархат) призывал РПЦ отменить запрет для мирян причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

Архиепископ отметил, что для Архиепископии православных русских церквей, находящейся в юрисдикции Константинополя, решение Московского патриархата разорвать общение с Константинополем - "великое страдание".

Как сообщалось, в Стамбуле 27 ноября началось заседание Священного Синода Вселенского патриархата, на котором ожидается определения даты проведения объединительного собора в Украине и обсуждение текста томоса.

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября этого года.

Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, обратившихся ко Вселенскому Патриарху с просьбой о томосе.

Собор оформит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. После этого состоится получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ томоса как документа (грамоты).

Президент Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей 3 ноября подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

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