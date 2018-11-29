Гройсман розповів, як Меркель допомагатиме полоненим морякам

Канцлер Німеччини Ангела Меркель порушить питання про необхідність звільнення захоплених в полон росіянами українських моряків на саміті "Великої двадцятки" в Аргентині.

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман після переговорів з Меркель на ІІІ Українсько-німецькому бізнес-форумі в Берліні.

"Ангела Меркель про ситуацію в Азовському морі: Треба покласти факти на стіл, звільнити моряків і вирішувати питання за допомогою переговорів. Буду говорити про це на саміті G20", - написав він.

Ангела Меркель про ситуацію в Азовському морі: Треба покласти факти на стіл, звільнити моряків і вирішувати питання за допомогою переговорів. Буду говорити про це на саміті G20. pic.twitter.com/k2JNFI7sJZ — Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 29, 2018

Зі свого боку український прем'єр висвітлив у Німеччині позицію України з цього приводу.

"Що стосується українських моряків, тут не може бути жодних дискусій. Вони мають бути негайно звільнені. Вони не порушували жодного законодавства – ні міжнародного, ні українського. Усе, що відбувається сьогодні під прикриттям начебто російських судів, це все беззаконня", - заявив Гройсман.

Що стосується українських моряків, тут не може бути жодних дискусій. Вони мають бути негайно звільнені. Вони не порушували жодного законодавства – ні міжнародного, ні українського. Усе, що відбувається сьогодні під прикриттям начебто російських судів, це все беззаконня. pic.twitter.com/khwgdyK3T4 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 29, 2018

Також Меркель висловила переконання, що міжнародна спільнота мусить зробити все, аби не був відрізаний Маріуполь.

"Ми за те, аби знайти мирне рішення, але маємо зробити все, щоби таке місто, як Маріуполь... не було просто відрізане. У цьому контексті я порушу цю тему перед російським президентом на зустрічі "Великої двадцятки", — цитує її слова "Укрінформ".

Вона додала, що не має бути військового вирішення в цьому протистоянні між двома країнами.

Канцлер нагадала, що свого часу Крим на референдумі вирішив бути частиною України, коли та голосувала за незалежність. Глава німецького уряду також засудила будівництво Керченського мосту.

Як повідомляє Reuters, німецький канцлер також прокоментувала необхідність санкцій проти Росії.

"Ми не запроваджуємо санкції проти Росії заради самих санкцій, ми робимо це, аби дати зрозуміти, що сусідні з РФ країни мають право на власний, незалежний розвиток", - заявила вона.

Як повідомлялося, 25 листопада в Азово-Керченській акваторії прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. Поранення отримали не менше 3 моряків.

Під час атаки росіяни захопили в полон 24 українських військових і три їхніх корабля. Росіяни звинуватили українців в порушенні кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим.

Всіх захоплених українських військових окупанти заарештували.

Президент РФ Володимир Путін тільки через три доби прокоментував інцидент в Азово-Керченській акваторії, звинувативши у всьому українську владу.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що вирішення зазначеної ситуації це "практичне питання", в якому Росія не потребує посередників.

У зв'язку з військовою агресією на морі Україна ввела воєнний стан в 10 областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону та на узбережжі Чорного і Азовського морів.