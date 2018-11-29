Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман розповів, як Меркель допомагатиме полоненим морякам

Четвер, 29 листопада 2018, 12:14

Канцлер Німеччини Ангела Меркель порушить питання про необхідність звільнення захоплених в полон росіянами українських моряків на саміті "Великої двадцятки" в Аргентині.

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман після переговорів з Меркель на ІІІ Українсько-німецькому бізнес-форумі в Берліні.

"Ангела Меркель про ситуацію в Азовському морі: Треба покласти факти на стіл, звільнити моряків і вирішувати питання за допомогою переговорів. Буду говорити про це на саміті G20", - написав він.

Зі свого боку український прем'єр висвітлив у Німеччині позицію України з цього приводу.

"Що стосується українських моряків, тут не може бути жодних дискусій. Вони мають бути негайно звільнені. Вони не порушували жодного законодавства – ні міжнародного, ні українського. Усе, що відбувається сьогодні під прикриттям начебто російських судів, це все беззаконня", - заявив Гройсман.

Також Меркель висловила переконання, що міжнародна спільнота мусить зробити все, аби не був відрізаний Маріуполь.

"Ми за те, аби знайти мирне рішення, але маємо зробити все, щоби таке місто, як Маріуполь... не було просто відрізане. У цьому контексті я порушу цю тему перед російським президентом на зустрічі "Великої двадцятки", — цитує її слова "Укрінформ".

Вона додала, що не має бути військового вирішення в цьому протистоянні між двома країнами.

Канцлер нагадала, що свого часу Крим на референдумі вирішив бути частиною України, коли та голосувала за незалежність. Глава німецького уряду також засудила будівництво Керченського мосту.

Як повідомляє Reuters, німецький канцлер також прокоментувала необхідність санкцій проти Росії.

"Ми не запроваджуємо санкції проти Росії заради самих санкцій, ми робимо це, аби дати зрозуміти, що сусідні з РФ країни мають право на власний, незалежний розвиток", - заявила вона.

Як повідомлялося, 25 листопада в Азово-Керченській акваторії прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. Поранення отримали не менше 3 моряків.

Під час атаки росіяни захопили в полон 24 українських військових і три їхніх корабля. Росіяни звинуватили українців в порушенні кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим.

Всіх захоплених українських військових окупанти заарештували.

Президент РФ Володимир Путін тільки через три доби прокоментував інцидент в Азово-Керченській акваторії, звинувативши у всьому українську владу.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що вирішення зазначеної ситуації це "практичне питання", в якому Росія не потребує посередників.

У зв'язку з військовою агресією на морі Україна ввела воєнний стан в 10 областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону та на узбережжі Чорного і Азовського морів.

Українська правда
Теми: МеркельполоненіКримсвітнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Меркель
Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель
Меркель закликала "не звужувати думки" у пошуках рішення про припинення війни в Україні
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: