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Гройсман рассказал, как Меркель будет помогать пленным морякам

Четверг, 29 ноября 2018, 12:14

Канцлер Германии Ангела Меркель поднимет вопрос необходимости освобождения захваченных в плен россиянами украинских моряков на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман после переговоров с Меркель на III Украинском-германском бизнес-форуме в Берлине.

"Ангела Меркель о ситуации в Азовском море: Нужно положить факты на стол, освободить моряков и решать вопрос с помощью переговоров. Буду говорить об этом на саммите G20", - написал он.

Со своей стороны украинский премьер осветил в Германии позицию Украины по этому поводу.

"Что касается украинских моряков, здесь не может быть никаких дискуссий. Они должны быть немедленно освобождены. Они не нарушали никакого законодательство - ни международного, ни украинского. Все, что происходит сегодня под прикрытием якобы российских судов, это все беззаконие", - заявил Гройсман.

Также Меркель высказала убеждение, что международное сообщество должно сделать все, чтобы не был отрезан Мариуполь.

"Мы за то, чтобы найти мирное решение, но должны сделать все, чтобы такой город, как Мариуполь ... не был просто отрезан. В этом контексте я подниму эту тему перед российским президентом на встрече "Большой двадцатки", - цитирует ее слова "Укринформ".

Она добавила, что не должно быть военного решения в этом противостоянии между двумя странами.

Канцлер напомнила, что в свое время Крым на референдуме решил быть частью Украины, когда та голосовала за независимость. Глава немецкого правительства также осудила строительство Керченского моста.

Как сообщает Reuters, немецкий канцлер также прокомментировала необходимость санкций против России.

"Мы не вводим санкции против России ради самих санкций, мы делаем это, чтобы дать понять, что соседние с РФ страны имеют право на собственное, независимое развитие", - заявила она.

Как сообщалось, 25 ноября в Азово-Керченской акватории пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. Ранения получили не менее 3 моряков.

Во время атаки россияне захватили в плен 24 украинских военных и три их корабля. Россияне обвинили украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым.

Все захваченные украинские военные были арестованы.

Президент РФ Владимир Путин только спустя трое суток прокомментировал инцидент в Азово-Керченской акватории, обвинив во всем украинские власти.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение указанной ситуации это "практический вопрос", в котором Россия не нуждается в посредниках.

В связи с военной агрессией на море Украина ввела военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

Українська правда
Темы: МеркельпленныеКрыммирчрезвычайное происшествие
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