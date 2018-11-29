Гройсман рассказал, как Меркель будет помогать пленным морякам

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Четверг, 29 ноября 2018, 13:14

Канцлер Германии Ангела Меркель поднимет вопрос необходимости освобождения захваченных в плен россиянами украинских моряков на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман после переговоров с Меркель в Берлине.

"Ангела Меркель о ситуации в Азовском море: Нужно положить факты на стол, освободить моряков и решать вопрос с помощью переговоров. Буду говорить об этом на саммите G20", - написал он.

Со своей стороны украинский премьер осветил в Германии позицию Украины по этому поводу.

"Что касается украинских моряков, здесь не может быть никаких дискуссий. Они должны быть немедленно освобождены. Они не нарушали никакого законодательство - ни международного, ни украинского. Все, что происходит сегодня под прикрытием якобы российских судов, это все беззаконие", - заявил Гройсман.

Как сообщает Reuters, немецкий канцлер также прокомментировала необходимость санкций против России.

"Мы не вводим санкции против России ради самих санкций, мы делаем это, чтобы дать понять, что соседние с РФ страны имеют право на собственное, независимое развитие", - заявила она.

Как сообщалось, 25 ноября в Азово-Керченской акватории пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. Ранения получили не менее 3 моряков.

Во время атаки россияне захватили в плен 24 украинских военных и три их корабля. Россияне обвинили украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым.

Все захваченные украинские военные были арестованы.

Президент РФ Владимир Путин только спустя трое суток прокомментировал инцидент в Азово-Керченской акватории, обвинив во всем украинские власти.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение указанной ситуации это "практический вопрос", в котором Россия не нуждается в посредниках.

В связи с военной агрессией на море Украина ввела военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

Українська правда

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Темы: Меркель пленные Крым мир чрезвычайное происшествие
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