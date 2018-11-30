ВСК по убийству Гандзюк: мэр Херсона заявил, что боится за свою жизнь

Мэр Херсона Владимир Николаенко и представитель горсовета Инна Зелена заявили, что боятся за свои жизни, на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады.

Об этом сообщил нардеп Мустафа Найем в своем Telegram-канале.

"В Херсоне, во время заседания ТСК, сразу два человека под камеры и в присутствии руководства правоохранительных органов области (СБУ, ГПУ, НПУ) сообщили, что они боятся за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье близких: мэр Херсона Владимир Николаенко и завотделом сектора по работе со СМИ горсовета, близкая подруга Катерины Гандзюк Инна Зелена", - написал он.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую 31 июля облили концентрированной серной кислотой.

Следствие подозревает в совершении нападения на активистку пятерых бывших участников АТО.

Четверо из пяти подозреваемых в попытке убить Гандзюк признались в совершении преступления, а Торбин не признается.

Дело относительно заказчиков расследует Служба безопасности, дело по исполнителям, которое фактически завершила Нацполиция, 5 ноября передали в Главное следственное управление СБУ.

Активист инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" Роман Синицын заявил, что Луценко, Аваков и Грицак знают заказчиков нападения.

6 ноября Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию из 18 народных депутатов.

За три месяца деятельности ВСК должна проверить ход расследования правоохранителями нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

В частности комиссия займется случаями в Одессе, Херсоне, Харькове, Северодонецке, Киеве и Киевской области.

Кроме того, ВСК решила провести выездное заседание в Херсоне 29-30 ноября, где облили серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк.

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