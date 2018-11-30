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У Херсоні є загрози втрати національної державності – голова ТСК щодо Гандзюк

П'ятниця, 30 листопада 2018, 10:43
У Херсоні є загрози втрати національної державності – голова ТСК щодо Гандзюк

Влада Херсонської області співпрацює з окупаційною владою Криму, є загроза втрати національної державності.

Про це заявив голова тимчасової слідчої комісії ВР щодо вбивства Катерини Гандзюк Борислав Береза ​​після засідання ТСК в Херсоні.

"Ми шоковані. Приїхали розбиратися в справі Каті Гандзюк і копнули глибше. За свідченням повноважного представника президента в АР Крим Бориса Бабіна, є факти небезпеки в плані Нацбезпеки і всі ознаки загрози втрати національної державності. Пекло, пекло і ще раз пекло", - написав Береза ​​в Facebook.

Він додав, що інформація, отримана ТСК, жахає. 

"Від контрабанди до сепарів, від наркотрафіку до глобальної корупції, від спайки влади з криміналом до вирубки лісу, від співпраці з окупаційною владою Криму до впливу регіоналів-утікачів на регіон. Те, що тут відбувається – це не дно. Це гірше", - написав Береза.

За його словами, тут треба вводити "надзвичайний стан, тому що військовий стан поліпшень не дав".

"Нашу ТСК треба було створювати хоча б заради того, щоб сьогодні заслухати свідків. Але якщо не буде ніяких дій, щоб навести порядок, то можна вважати, що Україна, як держава, готова втратити. Тому, що тут область скочується в неофеодалізм", - підсумував Береза.

Нагадаємо,  4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня.

Слідство підозрює в скоєнні нападу на активістку п’ятьох колишніх учасників АТО.

Четверо з п’яти підозрюваних у спробі вбити Гандзюк зізналися у скоєнні злочину, а Торбін не зізнається.

Провадження щодо замовників розслідує Служба безпеки, провадження щодо виконавців, яке фактично завершила Нацполіція, 5 листопада передали у Головне слідче управління СБУ.

Активіст ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк?" Роман Сініцин заявив, що Луценко, Аваков і Грицак знають замовників Гандзюк.

6 листопада Верховна Рада вирішила створити тимчасову слідчу комісію з 18 народних депутатів.

За три місяці діяльності ТСК має перевірити хід розслідування правоохоронцями нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.

Зокрема нардепи займуться нападами в Одесі, Херсоні, Харкові, Сєверодонецьку, Києві і Київській області.

Читайте також: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Нові прізвища у справі Гандзюк, та хто насправді відкрив таємницю слідства

Українська правда

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Теми: ХерсонВерховна Рада
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