В Херсоне есть угрозы потери национальной государственности – глава ВСК по Гандзюк

Власти Херсонской области сотрудничают с оккупационными властями Крыма, есть угроза потери национальной государственности.

Об этом заявил глава временной следственной комиссии ВР по убийству Екатерины Гандзюк Борислав Береза после заседания ВСК в Херсоне.

"Ми в шоке. Приехали разбираться в деле Кати Гандзюк и копнули глубже. По свидетельству полномочного представителя президента по АР Крым Бориса Бабина, есть факты опасности в плане Нацбезопасности и все признаки угрозы потери национальной государственности. Ад, ад и еще раз ад", - написал Береза в Facebook.

Он добавил, что информация, полученная ВСК, ужасает.

"От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион. То, что тут происходит – это не дно. Это хуже", - написал Береза.

По его словам, тут надо вводить "чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало".

"Нашу ТСК надо было создавать хотя бы ради того, чтоб сегодня заслушать показания свидетелей. Но если не будет никаких действий, чтобы навести порядок, то можно считать, что Украина, как государство, готово потерять. Потому, что тут область скатывается в неофеодализм", - подытожил Береза.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую 31 июля облили концентрированной серной кислотой.

Следствие подозревает в совершении нападения на активистку пятерых бывших участников АТО.

Четверо из пяти подозреваемых в попытке убить Гандзюк признались в совершении преступления, а Торбин не признается.

Дело относительно заказчиков расследует Служба безопасности, дело по исполнителям, которое фактически завершила Нацполиция, 5 ноября передали в Главное следственное управление СБУ.

Активист инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" Роман Синицын заявил, что Луценко, Аваков и Грицак знают заказчиков нападения.

6 ноября Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию из 18 народных депутатов.

За три месяца деятельности ВСК должна проверить ход расследования правоохранителями нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

В частности комиссия займется случаями в Одессе, Херсоне, Харькове, Северодонецке, Киеве и Киевской области.

Читайте также: Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова