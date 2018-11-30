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Росія стягує в окупований Крим винищувачі та спецтехніку - МінТОТ

П'ятниця, 30 листопада 2018, 18:53
Росія стягує в окупований Крим винищувачі та спецтехніку - МінТОТ

Супутник зафіксував на аеродромі Бельбек в окупованому Криму 24 літаки винищувальної авіації та 150 одиниць спецтехніки.

Про це повідомляє Міністерство з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій України.

"За результатами обробки супутникової зйомки на відкритих стоянках аеродрому "Бельбек", розташованого поблизу Севастополя, виявлено близько 24 одиниць літаків винищувальної авіації, зокрема 16 літаків СУ-27 різної модифікації, 8 літаків МІГ-29, а також близько 150 одиниць спеціальної автомобільної та військової техніки. За оцінками фахівців, збільшення кількості стоянок літаків і місць зберігання авіаційного озброєння на військовій частині аеродрому може бути використано для підвищення можливостей із прийому бойової авіації, зокрема стратегічної", - наголошують у відомстві.

У міністерстві констатували, що такі дії Російської Федерації вкотре підтверджують той факт, що вона розглядає тимчасово окупований Крим виключно як чергову військову базу, що триматиме в напрузі увесь Європейський континент.

 
 

"Мілітаризація Кримського півострова призводить до незворотної шкоди навколишньому середовищу та збитків для цивільного населення, що проживає на цій території", - заявили у МінТОТ.

Наприкінці квітня 2018 року МінТОТ повідомляло про будівництво додаткової смуги нібито для "цивільних потреб" на аеродромі Бельбек.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

Під час атаки на корабельну групу Військово-морських сил Збройних сил України росіяни задіяли бойову авіацію та засоби радіоелектронної боротьби.

Українська правда
Теми: окупаціяКримавіаРосія
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