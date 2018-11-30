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Россия стягивает в оккупированный Крым истребители и спецтехнику - МинТОТ

Пятница, 30 ноября 2018, 18:53
Россия стягивает в оккупированный Крым истребители и спецтехнику - МинТОТ

Спутник зафиксировал на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму 24 самолета истребительной авиации и 150 единиц спецтехники.

Об этом сообщает Министерство по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Украины.

"По результатам обработки спутниковой съемки на открытых стоянках аэродрома "Бельбек", расположенного вблизи Севастополя, обнаружено около 24 единиц самолетов истребительной авиации, в том числе 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов МиГ-29, а также около 150 единиц специальной автомобильной и военной техники. По оценкам специалистов, увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в частности стратегической", - отмечают в ведомстве.

В министерстве констатировали, что такие действия Российской Федерации в очередной раз подтверждают тот факт, что она рассматривает временно оккупированный Крым исключительно как очередную военную базу, которая будет держать в напряжении весь Европейский континент.

 
 

"Милитаризация Крымского полуострова наносит необратимый вред окружающей среде и убытки для гражданского населения, проживающего на этой территории", - заявили в МинТОТ.

В конце апреля 2018 МинТОТ сообщало о строительстве дополнительной полосы якобы для "гражданских нужд" на аэродроме Бельбек.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

Во время атаки на корабельную группу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины россияне задействовали боевую авиацию и средства радиоэлектронной борьбы.

Украинская правда
Темы: оккупацияКрымавиаРосcия
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