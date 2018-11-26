Муженко: При нападі на українські кораблі росіяни використали винищувач Су-30

Під час атаки на корабельну групу Військово-морських сил Збройних сил України росіяни задіяли бойову авіацію та засоби радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко в ході виступу у Верховній Раді в понеділок, пише "Дзеркало тижня".

Він уточнив, що українські катери атакував винищувач Су-30, випустивши дві ракети. В результаті застосування російськими військовими РЕБ командування ВМС ЗСУ втратило зв'язок з корабельною групою. Також було заблоковано роботу міжнародної системи АІС (автоматична ідентифікаційна система).

"Ці дії є актом прямої агресії РФ проти України, так як кораблі є суверенною територією держави, якій вони належать", - підкреслив очільник Генштабу.

Муженко додав, що троє поранених українських моряків, за інформацією Міжнародного комітету Червоного Хреста, знаходяться в Керченської лікарні ім. Пирогова. Місцезнаходження решти військовослужбовців поки невідомо.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду на позачерговому засіданні в понеділок розглянути рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Збройні Сили України привели в повну бойову готовність.

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