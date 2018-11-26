Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Муженко: При нападі на українські кораблі росіяни використали винищувач Су-30

Понеділок, 26 листопада 2018, 20:10
Муженко: При нападі на українські кораблі росіяни використали винищувач Су-30

Під час атаки на корабельну групу Військово-морських сил Збройних сил України росіяни задіяли бойову авіацію та засоби радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко в ході виступу у Верховній Раді в понеділок, пише "Дзеркало тижня".

Він уточнив, що українські катери атакував винищувач Су-30, випустивши дві ракети. В результаті застосування російськими військовими РЕБ командування ВМС ЗСУ втратило зв'язок з корабельною групою. Також було заблоковано роботу міжнародної системи АІС (автоматична ідентифікаційна система).

"Ці дії є актом прямої агресії РФ проти України, так як кораблі є суверенною територією держави, якій вони належать", - підкреслив очільник Генштабу.

Муженко додав, що троє поранених українських моряків, за інформацією Міжнародного комітету Червоного Хреста, знаходяться в Керченської лікарні ім. Пирогова. Місцезнаходження решти військовослужбовців поки невідомо.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду на позачерговому засіданні в понеділок розглянути рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Збройні Сили України привели в повну бойову готовність.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Теми: Азовське моренадзвичайна подіянападРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Азовське море
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Росія створює "філіал" Чорноморського флоту у Маріуполі – ЦНС
На Арабатській стрілці другий день поспіль лунають вибухи
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: