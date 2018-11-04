Вбивство Гандзюк: США закликали покарати винних

США закликають притягнути до відповідальності замовників убивства активістки Катерини Гандзюк, яка померла у лікарні 4 листопада.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович, повідомляє американське посольство у Twitter.

"Від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками", - підкреслила посол.

Посол Йованович: від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2018

Про смерть Катерини Гандзюк стало відомо вдень 4 листопада: інформацію розповсюдили у FB-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?", яку створили й вели друзі Катерини.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про смерть Гандзюк. У поліції також повідомили, що на місце "виїхала слідчо-оперативна група ГУ поліції Києва, проводяться огляд тіла та першочергові слідчі дії". У поліції зазначили, що розслідування у справі Гандзюк проводить Служба безпеки України, а правоохоронці "надають необхідну допомогу в рамках повного розкриття злочину".

Розслідування у справі нападу на Гандзюк проводить Служба безпеки України: огляд місця події у лікарні, де перебувала Катерина Гандзюк, огляд тіла та перщочергові слідчі дії проводилися слідчими СБУ.

Речник НПУ Ярослав Тракало повідомив, що кримінальне провадження, за яким розслідується напад на Гандзюк, перекваліфіковано на "Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб" і буде розслідуватися за пп. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що з метою встановлення замовника вбивства Гандзюк підозрюваного в організації її вбивства було переведено до ізолятора СБУ у Києві.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в одній з лікарень Києва.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: "хуліганство", потім "умисні тяжкі тілесні ушкодження", згодом "замах на вбивство" (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства). Слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент як спробу замовного вбивства.

3 серпня генпрокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

6 серпня Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту підозрюваного Миколу Новікова.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

Також 20 серпня у Херсоні суд арештував на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на Гандзюк Віктора Горбунова (слідство каже, що він купив кислоту).

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