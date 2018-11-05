Суд остаточно поховав "справу рюкзаків Авакова" – ЦПК

Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу Центру протидії корупції на закриття так званої "справи рюкзаків" про розтрату держкоштів.

Про це після засідання 5 листопада повідомила журналістам адвокат ЦПК Олена Щербан.

"Він (суд – УП) вважає, що ми не є заявниками у справі", – пояснила Щербан.

Водночас, у ЦПК стверджують, що в тому числі їхня заява стала підставою для відкриття "справи рюкзаків", і що це підтвердило Національне антикорупційне бюро.

Відповідь НАБУ, яка, на думку активістів, підтверджує їхнє право на оскарження фото: цпк

Тому активісти наполягають, що мають право оскаржувати закриття провадження.

Водночас, рішення Апеляційного суду, який не погодився із ЦПК, не підлягає оскарженню.

"Сьогоднішнє рішення фактично остаточно поховало справу", – наголосила Щербан.

За її словами, поновити справу тепер може лише прокурор.

Активісти подали скаргу на постанову прокурора, який закрив справу проти сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника міністра Сергія Чеботаря.

Суд вже втретє відмовляє ЦПК.

У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ восени 2017 року затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo".

5 квітня 2018 року правоохоронці повідомили, що завершили досудове розслідування щодо всіх трьох підозрюваних.

Однак 12 липня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив справу проти Олександра Авакова та Сергія Чеботаря.

Третій фігурант справи так званих "рюкзаків Аваков" про розкрадання коштів Володимир Литвин фактично взяв провину на себе.

11 вересня суд затвердив угоду про визнання винуватості між САП та Литвином.

Його визнали винним за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 3 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Литвину призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки та компенсацію збитків у майже 5 мільйонів.

Водночас, загальна сума, яку Литвину заплатили за рюкзаки, становить понад 14 мільйонів гривень.

Читайте також: Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента