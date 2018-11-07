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Суд продовжив арешт Зайцевої та Дронова

Середа, 7 листопада 2018, 16:41

Київський райсуд Харкова продовжив до 5 січня арешт Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, обвинувачених в смертельному ДТП в центрі Харкова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що захист Дронова та сам обвинувачений заперечували проти задоволення клопотання прокуратури. Вони стверджували, що ризики, на які посилається обвинувачення, не доведені.

Дронов також заявляв, що готовий здати закордонний паспорт і права на підтвердження того, що не має наміру переховуватися та вчиняти нове правопорушення.

Захист Зайцевої також заперечував проти задоволення клопотання прокуратури, називаючи ризики непідтвердженими і необґрунтованими.

Адвокати стверджували, що стан здоров'я їхньої підзахисної продовжує погіршуватися.

Постраждалі та їхні представники підтримали клопотання обвинувачення.

Суд продовжив утримання під вартою обох обвинувачених на 60 днів – до 5 січня 2019 року.

Відзначається, що сама справа по суті 7 листопада не розглядалася.

Адвокат Дронова Сергій Перепелиця попросив суд дати час, щоб ознайомитися з результатами додаткової комплексної судової автотехнічної експертизи і експертизи відео- і аудіозапису, а також сформувати позицію захисту.

Наступне засідання у справі призначили на 13 листопада.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

Пізніше повторна експертиза не виявила опіатів у Зайцевої.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн. У МОЗ також підтвердили, що Зайцева була під наркотиками.

На одному з засідань Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

20 липня з’ясувалося, що у справі смертельної ДТП зник один з основних свідків – нарколог Олена Федірко, яка оглядала Зайцеву після наїзду на пішоходів.

Пізніше з'явилася інформація, що Федірко знаходиться на непідконтрольній Україні території.

18 вересня Київський районний суд Харкова залишив за ґратами підозрюваних в скоєнні смертельного ДТП Зайцеву і Дронова до 16 листопада.

"Українська правда" у Threads

Теми: ХарківДТПсуд
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