Суд продовжив арешт Зайцевої та Дронова
Київський райсуд Харкова продовжив до 5 січня арешт Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, обвинувачених в смертельному ДТП в центрі Харкова.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відзначається, що захист Дронова та сам обвинувачений заперечували проти задоволення клопотання прокуратури. Вони стверджували, що ризики, на які посилається обвинувачення, не доведені.
Дронов також заявляв, що готовий здати закордонний паспорт і права на підтвердження того, що не має наміру переховуватися та вчиняти нове правопорушення.
Захист Зайцевої також заперечував проти задоволення клопотання прокуратури, називаючи ризики непідтвердженими і необґрунтованими.
Адвокати стверджували, що стан здоров'я їхньої підзахисної продовжує погіршуватися.
Постраждалі та їхні представники підтримали клопотання обвинувачення.
Суд продовжив утримання під вартою обох обвинувачених на 60 днів – до 5 січня 2019 року.
Відзначається, що сама справа по суті 7 листопада не розглядалася.
Адвокат Дронова Сергій Перепелиця попросив суд дати час, щоб ознайомитися з результатами додаткової комплексної судової автотехнічної експертизи і експертизи відео- і аудіозапису, а також сформувати позицію захисту.
Наступне засідання у справі призначили на 13 листопада.
Нагадаємо, увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.
За кермом Lexus перебувала 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева.
Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.
Пізніше повторна експертиза не виявила опіатів у Зайцевої.
6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн. У МОЗ також підтвердили, що Зайцева була під наркотиками.
На одному з засідань Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.
20 липня з’ясувалося, що у справі смертельної ДТП зник один з основних свідків – нарколог Олена Федірко, яка оглядала Зайцеву після наїзду на пішоходів.
Пізніше з'явилася інформація, що Федірко знаходиться на непідконтрольній Україні території.
18 вересня Київський районний суд Харкова залишив за ґратами підозрюваних в скоєнні смертельного ДТП Зайцеву і Дронова до 16 листопада.