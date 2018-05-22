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ДТП у Харкові: повторна експертиза не виявила опіатів у Зайцевої

Вівторок, 22 травня 2018, 20:40

Під час засідання Київського райсуду Харкова у справі про смертельну ДТП стало відомо, що повторна експертиза не виявила опіати у фігурантки Олени Зайцевої.

Про це повідомила речниця прокурора Харківської області Віта Дубовик, передає "Укрінформ".

"Сьогодні закінчили досліджувати докази сторони обвинувачення. Вивчені результати судово-медичних експертиз по потерпілих (тих, що вижили, і тих, що загинули), а також результати обстеження фігурантки справи Олени Зайцевої. Повторна судово-токсикологічна експертиза не виявила у неї опіати", - розповіла Дубовик.

Крім того, суд задовольнив клопотання однієї з потерпілих про допит в суді лікаря, який брав аналізи у Зайцевої і писав медичний висновок.

"Наступне засідання - 30 травня, о 14:00. На ньому почнуть вивчати докази сторони захисту", - додала речниця.

Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року. 

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Також суд продовжив запобіжний захід Дронову.

Наприкінці грудня 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо автошколи, в якій навчалася учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.

У травні 2018 року на засіданні у справі  розглядали відеозаписи, які показали порушення правил дорожнього руху обома водіями.

Теми: ДТПХарківсуд
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