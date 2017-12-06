Скандальне ДТП у Харкові: у крові Зайцевої знайшли кодеїн

За висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі водія авто Lexus Олени Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

Про це заявив журналістам начальник Слідчого управління Головного управління Націполіції в Харківській області Сергій Чиж, повідомляє "Укрінформ".

"Відносно учасників аварії проведені психіатрична, наркологічна та хіміко-токсикологічна експертизи. Згідно з висновками експертиз, в організмі водія автомобіля Lexus (Олена Зайцева - ред.) виявлені речовини, які містять кодеїн", - розповів Чиж.

Він розповів, що під час розслідування допитали більше 100 осіб та призначили більше 40 експертиз.

"До 10 грудня буде завершено 14 експертиз по біологічних та цитологічних речовинах, вилучених з автомобілів учасників ДТП. Також призначена автотехнічна експертиза, проведення якої доручено експертам Харківського НДІ судової експертизи їм Бокаріуса", - додав Чиж.

Крім того, вирішується питання щодо виділення в окреме виробництво матеріалів по автошколі, де проходила навчання заарештована Зайцева.

Кодеїн – це опіат, який використовують як лікарський засіб, зазвичай у поєднанні з іншими речовинами.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше у лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

16 листопада до оголошення рішення апеляційного суду Дронов заявив, що може оголосити голодування.

Апеляційний суд Харківської області відмовився пом'якшити запобіжний захід стосовно для водія Volkswagen Touareg.