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ТСК вирішила зібратися в Херсоні, де напали на Гандзюк

Четвер, 8 листопада 2018, 14:41

Тимчасова слідча комісія з народних депутатів, які займуться розслідуванням нападів на активістів, вирішила провести перше виїзне засідання в Херсоні, де облили кислотою активістку Катерину Гандзюк.

Таке рішення нардепи прийняли на першому засіданні ТСК 8 листопада.

Члени комісії вирішили провести наступне засідання у Києві 15 листопада о 10 ранку. Зокрема, наступного тижня нардепи мають визначитися з планом роботи, оскільки звітуватимуть про свою діяльність через три місяці у Верховній Раді.

 

Крім того, вони домовилися провести перше виїзне засідання в Херсоні. Точної дати комісія не погодила, проте зазначила, що з’їзд має відбутися до кінця листопада.

Комісія також обговорила питання привернення громадськості до діяльності ТСК.

 

Зокрема, під час засідання, виступила подруга Гандзюк, яка закликала виключити зі складу комісії соратника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, представника "Народного фронту" Антона Геращенка.

Проте, за словами голови комісії нардепа Борислава Берези, ВР проголосувала за такий склад комісії, тому змінити його неможливо.

Береза також закликав нардепів не піаритися на роботі комісії.

Крім того ТСК домовилася викликати на наступні засідання представників Генпрокуратури, Служби безпеки і МВС, тому депутати, які не мають допуску до держтаємниці, мають його отримати.

У зв'язку з цим, частина засідань ТСК відбуватиметься без ЗМІ.

 
Борислав Береза
скріншот

6 листопада Верховна Рада вирішила створити тимчасову слідчу комісію з 18 народних депутатів.

За три місяці діяльності ТСК має перевірити хід розслідування правоохоронцями нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.

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На засіданні парламенту 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за жодних обставин не надасть депутатам (ТСК - ред.) доступ до розслідування через загрозу "зливів".

Луценко також сказав, що правоохоронці мають підозри щодо 12 осіб, які ймовірно були замовниками (нападу на Гандзюк) і обіцяв у вівторок подати заяву про відставку.

Крім того раніше адвокат Гандзюк заявила, що буде перешкоджати роботі ТСК через присутність в ній Геращенка.

Нагадаємо, вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.

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Це тільки початок. Насильства будуть жорстокішими – Гандзюк та інші активісти про напади на себе

Альона Мазуренко, УП
Теми: напад на ГандзюкХерсонВерховна Рада
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