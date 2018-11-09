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Єврокомісар розчарований невиконанням Україною Контракту "Реформи заради інвестицій"

П'ятниця, 9 листопада 2018, 12:48

Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Ган висловив розчарування з приводу відсутності прогресу у виконанні Україною умов отримання 50 млн євро за планом Контракту "Реформи заради інвестицій".

Про це пише "Інтерфакс".

"Я не хочу сховати своє розчарування від Контракту "Реформи заради інвестицій", де мова йшла про допомогу в 50 млн євро. На жаль, тільки одна умова була виконана. Ми могли б використати 10 млн, а решту 40 млн буде втрачено. Це не те, що нас може порадувати", - сказав Ган на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у п'ятницю в Києві.

Наприкінці квітня єврокомісар Йоганнес Ган у своїй статті для "Європейської правди" запропонував Україні новий контракт "Реформи заради інвестицій". Він пропонує Києву доступ до нового фінансового інструменту ЄС, Зовнішнього інвестиційного плану. Кошти мали піти на компенсації кредитування банківськими установами та інвестування в реальний сектор економіки.

Для цього Україна повинна була до парламентських літніх канікул виконати три умови: забезпечити незалежність регулятора у сфері енергетики (НКРЕКП); забезпечити повноцінне функціонування бізнес-омбудсмена; скасувати вимоги щодо е-декларування для антикорупційних активістів.

Детально про інвестиційний план ЄС: можливості та виклики для України.

Європейська правда

Теми: ЄСУкраїна
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