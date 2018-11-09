Холодницький втратив довіру, влада має її відновити – єврокомісар
Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган вважає, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького втратив довіру.
Про це єврокомісар сказав на прес-конференції в Києві, передає "УНІАН".
"Україна має забезпечити незалежність та ефективне функціонування усіх антикорупційних інституцій, залучених до системи кримінального правосуддя", – зазначив Ган.
Він сказав, що стурбований втратою довіри до Холодницького, який "був викритий у серйозному порушенні правил професійної етики, але продовжує виконувати свої обов'язки".
"Я наполегливо закликаю укранську владу вжити необхідних кроків, аби відновити цю довіру", – наголосив Ган.
Ган також заявив, що Національне антикорупційне бюро України демонструє добрі результати роботи навіть під потужним тиском.
30 березня генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути зняття з посади керівника САП Холодницького.
26 липня комісія вирішила оголосити Холодницькому догану.
У діях очільника САП встановили "не забезпечення дотримання вимог до професійної етики та поведінки прокурора" та "склад дисциплінарного проступку".
Як повідомлялося, в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена "прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ.
Згодом НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.
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