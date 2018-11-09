Холодницький втратив довіру, влада має її відновити – єврокомісар

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган вважає, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького втратив довіру.

Про це єврокомісар сказав на прес-конференції в Києві, передає "УНІАН".

"Україна має забезпечити незалежність та ефективне функціонування усіх антикорупційних інституцій, залучених до системи кримінального правосуддя", – зазначив Ган.

Він сказав, що стурбований втратою довіри до Холодницького, який "був викритий у серйозному порушенні правил професійної етики, але продовжує виконувати свої обов'язки".

"Я наполегливо закликаю укранську владу вжити необхідних кроків, аби відновити цю довіру", – наголосив Ган.

Ган також заявив, що Національне антикорупційне бюро України демонструє добрі результати роботи навіть під потужним тиском.

30 березня генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути зняття з посади керівника САП Холодницького.

26 липня комісія вирішила оголосити Холодницькому догану.

У діях очільника САП встановили "не забезпечення дотримання вимог до професійної етики та поведінки прокурора" та "склад дисциплінарного проступку".

Як повідомлялося, в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ.

Згодом НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.

Читайте також: Злочин без кари. Висновок у справі Холодницького

Пішов у напад. Як Холодницький захищатиметься від Ситника з Луценком

Генерале Холодницький - на вихід