Луценко вимагає звільнення Холодницького

Генеральний прокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це він написав у Facebook.

"У рамках кримінального провадження, яке розслідується спільною групою ГПУ та НАБУ за здобутими в ході слідства фактами, які належно розсекречені, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за підписами Генерального прокурора та директора Національного антикорупційного бюро сьогодні направлені дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків", - написав Луценко

"В своєму поданні прошу КДКП розглянути питання зняття Н. Холодницького з посади заступника Генпрокурора - керівника САП", - заявив Генпрокурор.

Наразі залишається незрозумілим питання, як буде функціонувати САП і НАБУ у разі звільнення Холодницького. Керівник САП погоджує підозри вищим посадовим особам та визначає прокурорів на провадження НАБУ.

Але процесуально він це робить як заступник генерального прокурора. Тому будь-хто з його заступників, навіть у статусі в.о. керівника САП, не зможе виконувати функції заступника генерального прокурора.

Крім того, керівника САП не може замінити будь-який інший заступник генпрокурора. Фактично, єдиною процесуальною фігурою, яка може замінити Холодницького залишається особисто глава ГПУ Юрій Луценко.

Але йому законом напряму заборонено втручатись у роботу САП.

Раніше Генеральна прокуратура викликала на допит керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Водночас сам Холодницький сказав "Українській правді", що дізнався про виклик на допит зі ЗМІ.

Як повідомлялося, в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького