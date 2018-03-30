Луценко вимагає звільнення Холодницького

Генеральний прокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це він написав у Facebook.

"У рамках кримінального провадження, яке розслідується спільною групою ГПУ та НАБУ за здобутими в ході слідства фактами, які належно розсекречені, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за підписами Генерального прокурора та директора Національного антикорупційного бюро сьогодні направлені дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків", - написав Луценко

"В своєму поданні прошу КДКП розглянути питання зняття Н. Холодницького з посади заступника Генпрокурора - керівника САП", - заявив Генпрокурор.

Наразі залишається незрозумілим питання, як буде функціонувати САП і НАБУ у разі звільнення Холодницького. Керівник САП погоджує підозри вищим посадовим особам та визначає прокурорів на провадження НАБУ.

Але процесуально він це робить як заступник генерального прокурора. Тому будь-хто з його заступників, навіть у статусі в.о. керівника САП, не зможе виконувати функції заступника генерального прокурора.

Крім того, керівника САП не може замінити будь-який інший заступник генпрокурора. Фактично, єдиною процесуальною фігурою, яка може замінити Холодницького залишається особисто глава ГПУ Юрій Луценко.

Але йому законом напряму заборонено втручатись у роботу САП.

При цьому директор НАБУ Артем Ситник запевняє, що Луценко не зможе встановити контроль над процесами в САП.

"У нього немає для цього повноважень. У керівника САП є два заступники. Перший заступник на період проведення конкурсу на посаду керівника виконуватиме його обов'язки. Я не бачу тут проблеми", - сказав він в інтерв'ю виданню "Zn.ua".

"Єдині повноваження, які будуть у Генерального прокурора на період проведення нового конкурсу, - це призначення конкретного прокурора з числа прокурорів САП у конкретних кримінальних виробництвах", - додав Ситник.

Директор НАБУ зазначив, що Генпрокурор не може його не призначити, оскільки це формальні адміністративні дії, які ним здійснюється.

За його словами, всі інші рішення у справі вже приймає сам призначений прокурор.

Раніше Генеральна прокуратура викликала на допит керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Водночас сам Холодницький сказав "Українській правді", що дізнався про виклик на допит зі ЗМІ.

Як повідомлялося, в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького