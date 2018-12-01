Трамп про плани Путіна щодо України: Ми не можемо дозволити, щоб певні речі відбулись

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не може дозволити відбутись "певним речам", які планує президент РФ Володимир Путін щодо України.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я не здатен читати його думки. Ніхто не може. Він знає, чого він прагне, але ми не можемо дозволити, щоб певні речі відбулись. Але вони відбулись. Я не можу бути частиною цього", - відповів Трамп на питання про своє розуміння стратегії Путіна щодо України.

Глава Білого дому знову підкреслив, що дії РФ щодо українських моряків у Керченській протоці стали причиною скасування ним зустрічі з Путіним.

"Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь.

Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінусь із ним у належний час", - заявив він.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн G20 в Аргентині не привітався з російським президентом Володимиром Путіним та не потис йому руку.

Раніше Трамп заявив, що російська агресія проти українських кораблів у Керченській протоці була єдиною причиною скасування зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним. "Нам не подобається те, що сталося, ми не раді тому, що сталося" - сказав Трамп, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів і моряків.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.