Трамп проігнорував Путіна під час відкриття саміту G20

5355 переглядів
П'ятниця, 30 листопада 2018, 21:32

Президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн G20 в Аргентині не привітався з російським президентом Володимиром Путіним та не потис йому руку.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Під час зйомки лідери стояли у першому ряду з різних сторін, між ними знаходились ще декілька політиків. Зазначається, що Путін піднявся на подіум для зйомки раніше ніж американський президент. На відео видно, що після фотографування Трамп пройшов повз Путіна, не звернувши на нього уваги.

Потім глави держав "двадцятки" попрямували до зали першого пленарного засідання. У залі Путін привітався з наслідним принцом Саудівської Аравії, крісло якого, згідно розсадження, знаходиться поруч з кріслом президента РФ. Потім російський лідер почав займатись паперами. Трамп в цей час переміщався по залі, спілкуючись з багатьма закордонними лідерами.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російська агресія проти українських кораблів у Керченській протоці була єдиною причиною скасування зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним. "Нам не подобається те, що сталося, ми не раді тому, що сталося" - сказав Трамп, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів і моряків.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Трамп Путін
powered by lun.ua
По темі
Трамп заявив, що скасував зустріч з Путіним лише через Україну 30 листопада 2018, 20:09
Порошенко прокоментував відмову Трампа зустрічатися з Путіним 30 листопада 2018, 13:14
Трамп скасував ще 2 офіційні зустрічі на G20 30 листопада 2018, 05:02
Усі новини
Головні новини
Новини дня: про розрив договорів з РФ, обшуки в лаврі та 500 млн євро допомоги від Європи
Росія стягує в окупований Крим винищувачі та спецтехніку - МінТОТ
МЗС Німеччини оприлюднило стратегію щодо "конфлікту в Україні"
Компанія українця потрапила в програму NASA
Усі новини
тест

Чи обдурять тебе українські політики?

Фото

13 світлин виверження вулкану, знятих дроном зблизька