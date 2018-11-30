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Трамп проігнорував Путіна під час відкриття саміту G20

П'ятниця, 30 листопада 2018, 20:32
Трамп проігнорував Путіна під час відкриття саміту G20

Президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн G20 в Аргентині не привітався з російським президентом Володимиром Путіним та не потис йому руку.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Під час зйомки лідери стояли у першому ряду з різних сторін, між ними знаходились ще декілька політиків. Зазначається, що Путін піднявся на подіум для зйомки раніше ніж американський президент. На відео видно, що після фотографування Трамп пройшов повз Путіна, не звернувши на нього уваги.

Потім глави держав "двадцятки" попрямували до зали першого пленарного засідання. У залі Путін привітався з наслідним принцом Саудівської Аравії, крісло якого, згідно розсадження, знаходиться поруч з кріслом президента РФ. Потім російський лідер почав займатись паперами. Трамп в цей час переміщався по залі, спілкуючись з багатьма закордонними лідерами.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російська агресія проти українських кораблів у Керченській протоці була єдиною причиною скасування зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним. "Нам не подобається те, що сталося, ми не раді тому, що сталося" - сказав Трамп, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів і моряків.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

Теми: ТрампПутін
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