Клімкін: РФ хоче захопити територію від Маріуполя до Придністров'я

У Росії є плани із захоплення української території від Маріуполя до Придністров'я і подальшого розчленування України.

Про це глава МЗС України Павло Клімкін заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає "Укрінформ".

"Не потрібно бути Джеймсом Бондом, якимсь суперрозвідником, щоб зрозуміти, що у РФ є плани стосовно і Маріуполя, і всього узбережжя.

Я вважаю, що за сукупністю військових мілітарних і немілітарних дій, у Росії є плани і стосовно всього Півдня аж до Придністров'я, і стосовно розчленування України", - підкреслив міністр.

За словами Клімкіна, для Путіна саме існування України – "фундаментальна проблема для його системи", і саме тому РФ на цьому не зупиниться.

Раніше постпред України в Радбезі ООН Володимир Єльченко заявив, що з боку Росії надходить явна загроза вторгнення в Україну і захоплення її міст Бердянська і Маріуполя.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

Збройні Сили України привели в повну бойову готовність.

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Як повідомлялось, Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення воєнного стану.

За відповідний законопроект проголосували 276 депутатів.

Під час виступу в Раді президент повідомив, що частково змінив свій указ. Він запропонував запровадити воєнний час не по всій території України, а лише в окремих областях.

Йдеться про області, розташовані вздовж російського кордону, придністровської ділянки молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

До цього переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області.

Президент заявляв, що воєнний стан запровадять з 9 години 28 листопада.

Він триватиме 30 днів, тобто до 27 грудня.

Про те, що саме означає введення воєнного стану, читайте в матеріалі УП "Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?"