Постпред в РБ ООН: Є явна загроза вторгнення і захоплення Маріуполя і Бердянська

Постпред України в Радбезі ООН Володимир Єльченко заявляє, що з боку Росії надходить явна загроза вторгнення в Україну і захоплення її міст Бердянська і Маріуполя.

Про це Єльченко повідомив у понеділок на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації в Україні.

"Подальша ескалація з боку Росії не може бути виключена. Відповідно до наявних оперативних даних, є явна загроза вторгнення і захоплення Маріуполя і Бердянська", - розповів дипломат.

Він звернувся до Росії з вимогою негайно звільнити 23-х захоплених українських моряків, 3 українських військових корабля, що були силою відбуксовані до Керчі, а також розблокувати прохід через Керченську протоку.

Трансляція засідання і переклад "Голосу Америки"

Як повідомлялося, на початку засіданні Рада безпеки ООН відмовилася підтримати російський порядок денний і розглядати напад ФСБ РФ на українські кораблі з точки зору "порушення кордону РФ".

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду на позачерговому засіданні в понеділок розглянути рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Збройні Сили України привели в повну бойову готовність.

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Євген Кізілов, УП