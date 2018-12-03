Новини дня: доля договору про дружбу з РФ, обшуки в УПЦ МП і блок-пости біля Вінниці
Порошенко зареєстрував у Раді законопроект про припинення дії Договору про дружбу із Росією, українським морякам в РФ висунули звинувачення, а теплову генерацію в Україні визнали найбільш неефективною і найдорожчою у світі — новини, які обговорювали 3 грудня.
Про Порошенка, його заяви і договори щодо дружби із Росією
Порошенко зареєстрував у Раді законопроект про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією.
Президент заявив, що у нього є повна інформація щодо різкого збільшення кількості російських військ вздовж кордону з Україною та в анексованому Криму.
Про українських моряків, затриманих Росією
Українським військовим, яких ФСБ обстріляла і затримала у Керченській протоці, висунули звинувачення у "незаконному перетині російського кордону".
Про анексований Крим
У сертифікаті Книги рекордів Гіннеса, який у Севастополі отримав білорус, місто вказане як частина російської території.
Про нібито домагання поліцейського до студентки
За блогера Олександра Барабошка, якого Печерський райсуд заарештував на 2 місяці у справі про нібито домагання посадовця Нацполіції до студентки КПІ, внесли 3 млн грн застави.
Про інші важливі новини
"Теплова генерація в Україні є найбільш неефективною і найбільш дорогою в світі", — про це йдеться у звіті фінансового аналітичного центру Carbon Tracker.
На Житомирщині правоохоронці проводили обшуки у будівлях, які належать єпархіям УПЦ Московського патріархату.
П'ять мобільних блок-постів із поліцією та нацгвардією встановили на в'їздах до Вінниці.
Матч Ліги Чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та французьким "Ліоном" не відбудеться у Харкові — його перенесли через воєнний стан. Проте, невідомо куди .