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Новини дня: доля договору про дружбу з РФ, обшуки в УПЦ МП і блок-пости біля Вінниці

Понеділок, 3 грудня 2018, 20:09
Новини дня: доля договору про дружбу з РФ, обшуки в УПЦ МП і блок-пости біля Вінниці

Порошенко зареєстрував у Раді законопроект про припинення дії Договору про дружбу із Росією, українським морякам в РФ висунули звинувачення, а теплову генерацію в Україні визнали найбільш неефективною і найдорожчою у світі — новини, які обговорювали 3 грудня.

Про Порошенка, його заяви і договори щодо дружби із Росією

Порошенко зареєстрував у Раді законопроект про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією.

Президент заявив, що у нього є повна інформація щодо різкого збільшення кількості російських військ вздовж кордону з Україною та в анексованому Криму.

Про українських моряків, затриманих Росією

Українським військовим, яких ФСБ обстріляла і затримала у Керченській протоці, висунули звинувачення у "незаконному перетині російського кордону".

Про анексований Крим

У сертифікаті Книги рекордів Гіннеса, який у Севастополі отримав білорус, місто вказане як частина російської території.

Про нібито домагання поліцейського до студентки

За блогера Олександра Барабошка, якого Печерський райсуд заарештував на 2 місяці у справі про нібито домагання посадовця Нацполіції до студентки КПІ, внесли 3 млн грн застави.

Про інші важливі новини

"Теплова генерація в Україні є найбільш неефективною і найбільш дорогою в світі", — про це йдеться у звіті фінансового аналітичного центру Carbon Tracker.

На Житомирщині правоохоронці проводили обшуки у будівлях, які належать єпархіям УПЦ Московського патріархату.

П'ять мобільних блок-постів із поліцією та нацгвардією встановили на в'їздах до Вінниці.

Матч Ліги Чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та французьким "Ліоном" не відбудеться у Харкові — його перенесли через воєнний стан. Проте, невідомо куди .

Українська правда

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Теми: РосіяПорошенкоцерква
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