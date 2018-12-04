Скандальне ДТП у Харкові: Зайцеву знову перевірять на наркотики

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Вівторок, 4 грудня 2018, 17:36

Суд у справі смертельного ДТП у Харкові призначив додаткову експертизу щодо обвинуваченої Олени Зайцевої.

Про це повідомляє місцеве видання "МедіаПорт".

Клопотання про проведення експертизи подав захист другого обвинуваченого Геннадія Дронова.

Йдеться про комплексну судово-психіатричну і судово-медичну експертизу.

Його адвокати попросили адресувати експертам питання, чи знаходилася Зайцева в момент ДТП у стані наркотичного сп'яніння або під впливом інших засобів, що одурманюють.

Захист самої обвинувачуваної був проти повторної експертизи і заявив, що акт огляду Зайцевої лікарем-наркологом і висновок за підсумками огляду є неприпустимими доказами. На думку адвокатів, в документах є численні грубі порушення.

"Огляд обвинуваченої фактично не проводився лікарем Федірко, яка склала вказаний акт огляду та висновок", – заявила захисник Зайцевої Юлія Козир.

Прокурор також просив відмовити у додатковій експертизі, заявивши, що вона націлена на затягування справи, а необхідні дослідження вже проведені.

Раніше повідомлялось, що слідству не вдалося знайти лікаря-нарколога, яка обстежила Олену Зайцеву на предмет наявності опіатів.

Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

Пізніше повторна експертиза не виявила опіатів у Зайцевої.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн. У МОЗ також підтвердили, що Зайцева була під наркотиками.

На одному з засідань Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

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Теми: Харків ДТП суд
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