ДТП у Харкові: Нарколога, що обстежувала Зайцеву на опіати, не знайшли

Київський райсуд Харкова у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, де постраждали 11 пішоходів, долучив до справи документи про те, що не вдалося знайти лікаря-нарколога, яка обстежила водія автомобіля Lexus Олену Зайцеву, на предмет наявності опіатів.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані суду.

"Прокурор Ігор Омельченко передав суду три рапорти поліцейських, що взяли участь у пошуку лікаря-нарколога Олени Федірко, яка першою після ДТП обстежувала фігурантку Зайцеву на предмет наявності опіатів, про те, що її місцезнаходження не знайдено", - заявили у суді.

Зазначається, що точних термінів подальшого пошуку лікаря немає, оскільки не вдалося офіційно підтвердити інформацію про те, що Федірко виїхала на непідконтрольну територію.

Також повідомляється, що суд відмовив у задоволенні клопотання захисту іншого фігуранта справи Геннадія Дронова про відведення всіх чотирьох автотехнічних експертів.

Чергове засідання суду призначено на 26 листопада о 14:00.

Як повідомлялося, 20 липня з’ясувалося, що у справі смертельної ДТП зник один з основних свідків– нарколог Олена Федірко, яка оглядала Зайцеву після наїзду на пішоходів.

Пізніше з'явилася інформація, що Федірко знаходиться на непідконтрольній Україні території.

Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

Пізніше повторна експертиза не виявила опіатів у Зайцевої.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн. У МОЗ також підтвердили, що Зайцева була під наркотиками.

На одному з засідань Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.