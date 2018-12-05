Україна скликає ядерні держави, щоб зупинити агресію Росії

Україна звернулася до підписантів Будапештського меморандуму з вимогою провести термінові консультації для забезпечення повного дотримання зобов’язань та негайного припинення агресії РФ проти України.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"25 листопада 2018 року Російська Федерація здійснила черговий акт збройної агресії проти України шляхом збройного нападу на кораблі Військово-Морських сил України в Чорному морі та Керченській протоці. Цей зухвалий та підступний напад є продовженням збройної агресії проти України, розв’язаної Російською Федерацією 20 лютого 2014 року", - йдеться у заяві.

Вказується, що 27 листопада Міністерство закордонних справ України звернулося до країн-підписантів Будапештського меморандуму з вимогою проведення термінових консультацій з метою забезпечення повного дотримання зобов’язань та негайного припинення агресії РФ проти України.

Як відомо, підписантами Будапештського Меморандуму є Велика Британія, США та Росія.

Він був підписаний у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

27 листопада глава МЗС Павло Клімкін заявив, що у Росії є плани із захоплення української території від Маріуполя до Придністров'я і подальшого розчленування України.

26 листопада постпред України в Радбезі ООН Володимир Єльченко заявив, що з боку Росії надходить явна загроза вторгнення в Україну і захоплення її міст Бердянська і Маріуполя.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан.