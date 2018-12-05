В охороні Порошенка назвали Гриценка брехуном і потролили його рекламу

Управління державної охорони заявляє, що керівник Служби безпеки президента генерал-майор Юрій Федоров не причетний до нападу на лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі УДО у відповідь на заяву Гриценка.

"Заява Анатолія Гриценка про нібито причетність до нападу на нього керівника Служби безпеки президента України генерал-майора Юрія Федорова є відвертою брехнею", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також потролили рекламу Гриценка.

"Очевидно, літера "Ч" на рекламних білбордах політика, який намагається приватизувати поняття "чесність", насправді означає словосполучення "чорний піар"", - заявили у прес-службі.

Крім того, в УДО звинуватили Гриценка в тому, що він не пішов воювати на фронт.

"Такі методи політичної боротьби є неприйнятними і негідними офіцера. Навіть якщо цей офіцер під час війни Росії проти України так і не знайшов дороги до військкомату і перечекав у себе на дачі всі шість хвиль мобілізації", - підсумували в УДО.

Нагадаємо, раніше Гриценко заявив, що головним організатором нападу на його соратників був керівник особистої охорони президента Петра Порошенка Юрій Федоров.

Як повідомлялося, 28 листопада близько 30 людей в масках напали на представників партії "Громадянська позиція" в Одесі.

Гриценко поклав відповідальність за напад на нього з соратниками в Одесі на президента Петра Порошенка.

У партії "Блок Петра Порошенка" заявили, що вимагають від правоохоронних органів швидкого розслідування хуліганських дій щодо Гриценка, а його самого звинуватили у чорному піарі.

30 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що п'ятеро нападників на Гриценка упізнані і затримані Національною поліцією, а ще щодо 12 осіб будуть прийняті процесуальні рішення.

В Генпрокуратурі зазначали, що "з даних допиту можливих фігурантів бійки з’ясовано, що протиправні дії стосовно керівника політичної партії не пов’язані з його громадською діяльністю, як майбутнього кандидата у президенти України, а стосуються можливих корупційних зв’язків, незаконного відчуження майна Міністерства оборони та іншої діяльності під час зайняття посади керівника вказаного міністерства".

Гриценко раніше оголосив про намір брати участь у президентських виборах у березні 2019 року.

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Журналісти програми "Схеми" писали, що мери міст України тримають "приватні армії" для захисту від активістів.

За даними видання, в Одесі комунальна установа "Муніципальна варта" застосовує силу до мешканців міста, які проявляють свою активну громадянську позицію.