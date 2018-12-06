В АП розкрили деталі Об'єднавчого собору церков

Заступник голови Адміністрації президента Ростислав Павленко не виключив, що Об'єднавчий собор може тривати від кількох годин до кількох діб, але є сподівання на "оптимістичний сценарій".

Про це він сказав під час брифінгу у четвер.

У нього запитали, чи триватиме Собор кілька годин або кілька днів?

"Є оптимістичний сценарій і я дуже сподіваюся саме на нього. Це залежить від архієреїв у ті дні, які залишилися (до Об'єднавчого собору 15 грудня - ред.)", - відповів Павленко.

За його словами, під час собору мають ухвалити статут єдиної церкви в Україні та обрати предстоятеля, якому і вручать томос.

Він додав, що наразі представники церков готують свої пропозиції, які ляжуть в основу статуту автокефальної церкви.

"Головне - говориться про незалежну автокефальну церкву без обмежень і компромісів, без залежності, включно зі Вселенським патріархом. Архієреї представлять тексти до статуту, пропозиції будуть сформульовані і спрямовані на те, щоб вони вплелися в тіло томосу", - розповів Павленко.

Він додав, що наразі на представників українських церков чекають насичені дні і результат буде на Соборі.

Як повідомлялося, архієреї Української православної церкви Київського патріархату вирішили зустрітися 13 грудня, щоб підготуватися до Об‘єднавчого собору 15 грудня.

5 грудня, виступаючи на Форумі місцевого самоврядування в Києві, президент Петро Порошенко заявив, що 15 грудня відбудеться об'єднавчий собор, щодо української автокефалії.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні.

Російська церква не визнає такого рішення і називає його неканонічним.

Наразі точаться розмови навколо майбутнього предстоятеля об'єднаної української церкви. Зокрема, УАПЦ заявила, що не подаватиме кандидатуру на пост предстоятеля майбутньої помісної православної церкви.

Предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що єпархії будуть пропонувати власного кандидата, а на соборі оголосять рішення стосовно майбутнього голови.

29 листопада стало відомо, що синод Вселенського патріархату підготував конституційну хартію (статут) для української церкви.

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