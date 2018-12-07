Новини дня: Держбюджет-2019, заява предстоятеля УПЦ МП та незаконні дії РФ на Азові
Порошенко підписав держбюджет-2019, Онуфрій заборонив духовенству МП йти на Об’єднавчий собор, а українські біатлоністки очолили Кубок націй — новини, які обговорювали 7 грудня.
Про держбюджет
Порошенко підписав державний бюджет на 2019 рік — документ передбачає 1,112 трлн грн видатків і 1,026 трлн доходів.
Про Об’єднавчий собор
Константинополь нагадав очільнику Московського патріархату Онуфрію, що він є митрополитом всупереч канонам. Також Вселенський патріарх заявив, що після створення автокефальної церкви священнослужитель втратить свій титул.
"Участь не благословляється", — очільник УПЦ Московського патріархату Онуфрій заборонив духовенству МП йти на Об’єднавчий собор УПЦ.
Про Азовське море
Через Росію, яка заблокувала прохід у Керченській протоці, в очікуванні проходу стоять понад 140 суден.
Про інші важливі новини
У Києві подорожчав газ — тарифи зросли на 22,8%. Тепер власники лічильників будуть платити не 6,96 грн за 1 куб. м, як раніше, а 8,55 грн.
Жіноча збірна України з біатлону очолила загальний залік Кубка націй за результатами трьох перших змагань сезону.
Литва запровадила національні санкції проти 20 осіб, причетних до нападу на українських моряків в районі Керченської протоки.
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