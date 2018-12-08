У ФСБ кажуть, що українські моряки отримали поранення від обшивки корабля

Затримані біля Керченської протоки українські моряки не отримували кульових поранень.

Про це заявив начальник слідчого управління ФСБ РФ Михайло Шишов на брифінгу в суботу.

"Ушкодження отримані від зруйнованої обшивки корпусу корабля, кульових поранень у них немає", - сказав він.

Шишов також підкреслив, що затримані моряки не можуть вважатися військовополоненими, оскільки Росія і Україна не перебувають у стані війни.

Він також повідомив, що правом на один телефонний дзвінок після затримання скористалися тільки 10 з 24 затриманих українських моряків. Решта, за його словами, від такої можливості відмовилися.

Крім того, начальник слідчого управління ФСБ повідомив, що один затриманий скористався правом на перекладача на українську мову.

Шишов також заявив, що до ФСБ звернувся житель Донецької області, який упізнав в одному із затриманих моряків співробітника СБУ, який його катував.

"До нас звернувся житель Донецької області. Він упізнав в одному із затриманих співробітника СБУ як особу, яка катувала його в Бердянську з заподіянням серйозних тілесних ушкоджень", - сказав він.

У той же час, перший заступник керівника Департаменту берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Росії Олексій Вольський заявив, що українському катеру були заподіяні мінімальні пошкодження.

За його словами, командир російського корабля "зумів виконати артилерійську стрільбу таким чином, що застосування 30-мм шестиствольної установки завдало мінімальної шкоди українському катеру і здоров'ю членів екіпажу".

"Командиру корабля була поставлена ​​задача не допустити нанесення шкоди екіпажу і мінімізувати збиток самому катеру. І йому в темний час доби при всіх складнощах обстановки вдалося з цим завданням впоратися", - додав Вольський.

"Навіть ті поранення, які отримані, на жаль, моряками українського катера, несуттєві", - заявив він.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця. Троє з українських моряків отримали поранення.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

Заарештовані моряки етаповані в Москву в СІЗО "Лефортово", а троє поранених утримуються в медблоці слідчого ізолятора "Матроська тишина".

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